Feuer am Itterpark Auto brennt in Hildener Tiefgarage

Hilden · Ein Auto ist am Montagabend in einer Tiefgarage am Rande der Hildener Innenstadt ausgebrannt. Die anschließende Lüftung des Gebäudes gestaltete sich schwierig, erklärt ein Feuerwehrsprecher.

14.05.2024 , 07:51 Uhr

8 Bilder Fahrzeug brennt in Hildener Tiefgarage 8 Bilder Foto: Patrick Schüller

Die massive Rauch- und die starke Wärmeentwicklung erschwerten die Löscharbeiten – die Hildener Feuerwehr ist am Montagabend gegen 19.40 Uhr zu einem Pkw-Brand in einem Parkhaus am Itterpark alarmiert worden. Das erklärte ein Sprecher. Was tun, wenn das Auto plötzlich brennt? Ratgeber Was tun, wenn das Auto plötzlich brennt? „Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung, es brannte ein Pkw im ersten Untergeschoss der Tiefgarage“, berichtet er weiter. Der Einsatzleiter habe umgehend mehrere Löschtrupps zur Brandbekämpfung eingesetzt. „Die starken Rauch- und Wärmeentwicklung erschwerten den Einsatzkräften zunächst das Vorankommen in der Tiefgarage. Durch unterstützende Maßnahmen mittels Großlüfter verbesserte sich die Sicht deutlich, sodass die Feuerwehrleute das Feuer schnell unter Kontrolle brachten und ablöschten“, berichtet der Sprecher weiter. Nach den Löschmaßnahmen hätten sich noch zeitintensive Kontroll- und Belüftungsarbeiten angeschlossen. „Für die Einsatzkräfte war der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet.“ Die Feuerwehr Hilden war mit elf Fahrzeugen und 39 Einsatzkräfte im Einsatz. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fahrzeug brennt in Hildener Tiefgarage

(tobi)