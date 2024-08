Feuer an der Forststraße Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Nach einem Feuer neben einem Wohnhaus an der Forststraße in Hilden ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Zeugen hatten die Rettungskräfte am Montag, 12. August, gegen 4 Uhr alarmiert. Wie die Polizei mitteilt, brannte beim Eintreffen einer Streife Sperrmüll in einem Kellerschacht. Die Beamten konnten den Brand löschen, ehe die Feuerwehr eintraf. Diese übernahm die Nachlöscharbeiten. Es sei niemand verletzt worden, jedoch sei das Gebäude leicht beschädigt worden. Der Sperrmüll sei zerstört worden, darunter ein Rollstuhl und ein Bettgestell. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Hilden unter der Telefonnummer 02103 8986410 in Verbindung zu setzen.