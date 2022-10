Festnahme in Hilden : Zwei Ladendiebe sitzen jetzt in Untersuchungshaft

Zwei Ladendiebe sitzen jetzt in Untersuchungshaft

Festnahme in Hilden

Zufällig beobachteten Zivilbeamte auf dem Warringtonplatz in Hilden die Flucht der Ladendiebe und setzten den beiden Männern nach. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Hilden Zwei Zivilbeamte der Hildener Polizei nahmen zwei flüchtende Ladendiebe fest. Das geschah bereits am Dienstag voriger Woche. Inzwischen hat ein Haftrichter die Männer in Untersuchungshaft geschickt. Wegen noch nötiger Ermittlungen berichtete die Polizei erst mit achttägiger Verzögerung.

Gegen 12.45 Uhr am 18. Oktober hatten sich zwei Kriminalbeamte der Polizei in zivil auf dem Warrington-Platz aufgehalten, als sie auf einmal lautes Geschrei aus dem anliegenden Einkaufscenter hörten und plötzlich zwei Männer fluchtartig aus dem dortigen Elektronik-Großmarkt rennen sahen. Die beiden Polizisten waren jedoch schneller und konnten das Duo einholen und festhalten. Es stellte sich heraus, dass die beiden 40 Jahre alten Männer aus Osteuropa kurz zuvor in dem Elektro-Markt ein Handy entwendet hatten. Bei einem der Männer wurden weitere neue und zum Teil noch eingepackte Gegenstände (unter anderem hochwertiges Parfüm), die augenscheinlich aus weiteren Ladendiebstählen stammten.