Kultur in Hilden Neue Ausstellung im Fabry-Museum stellt Werke psychisch kranker Menschen vor

„Festgehalten – Kunst als Wegweiser im Dunkel der Psyche“ lautet der Titel der neuen Ausstellung im Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße in Hilden, die am Sonntag offiziell eröffnet wird. Diesmal stehen psychische Erkrankungen im Mittelpunkt – und zwar von zwei Künstlern: Matthias Kube, der als Arzt an Alzheimer erkrankte, und Tino Zimmermann, der bedingt durch seine Drogensucht an einer Psychose litt. Die Kunsthistorikerin Manja Wilkens kannte beide Männer persönlich, hat Kubes Holzstücke und die Fotografien Zimmermanns jetzt in den beiden Räumen des Museums zusammengefügt, um zu zeigen, wie ganz unterschiedlich seelisch kranke Menschen die sogenannte „Outsider Art“ verwirklichen.