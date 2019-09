Hilden : Fest stärkt die Nachbarschaft

Auf dem Spielplatz und dem Gelände des Wohnheims am Schalbruch gab es viele Begegnungen.

„Wir haben schon viel gemeinsam unternommen. Zum Beispiel sind wir wandern gewesen, haben Museen besucht und Boccia gespielt“, erklärt Ava. Die Syrerin wohnt seit drei Jahren in Hilden. Seitdem unternimmt sie viel gemeinsam mit den Ehrenamtlern des Nachbarschaftszentrums. „Besonders schön war der Ausflug mit Picknick am Unterbacher See. Da waren auch die Kinder dabei.“ Zusammen schwelgen Ava und die Ehrenamtlerin Mary Hamm-Brixen in Erinnerungen. Die beiden sind Teil des Nachbarschaftsfestes, das am Sonntag im Hildener Norden stattgefunden hat. Auf dem Spielplatz am Schalbruch und dem Außengelände des Übergangsheims konnten sich deutsche Nachbarn und Flüchtlinge, also Menschen aus verschiedenen Kulturen, besser kennenlernen.