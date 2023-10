Ehrenamt in Hilden Hilfe bei Notfällen in der Schule

Ein Schulsanitätsdienst gewährleistet die schnelle und sichere medizinische Versorgung von Schülern oder auch Lehrkräften im Schulalltag, bei Sportveranstaltungen und Ausflügen. Schulsanitäter werden Interessierte aus der gesamten Schülerschaft, meist aus den Klassen 8 und 9, die eine Ausbildung als qualifizierte Ersthelfer hinter sich haben. Was sind denn typische Situationen, die an Schulen vorkommen, in denen Schulsanitäter helfen können? Sportunfälle beispielsweise, aber auch Kreislaufprobleme oder Übelkeit beispielsweise vor Prüfungen, seltener auch das Austreten von Reizgas, berichtet Ausbilder Johannes Giese, der in der Notaufnahme arbeitet und zusätzlich studiert. „Der wichtigste Schritt ist, auf die betroffene Person zuzugehen und Hilfe zu signalisieren“, beschreibt Henrik. Das sei in der Tat auch das größte Ziel der Ausbildung, die natürlich auch das Handwerkszeug für Notsituationen in sämtlichen weiteren Lebensbereichen liefert, erklärt Giese. „Zivilcourage lernen. Wenn in der Stadt eine Person stürzt, gehen leider die allermeisten Menschen einfach weiter. Unsere Sanitäter lernen, Verantwortung zu übernehmen, hinzusehen und zu helfen.“