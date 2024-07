Ferienzeit in Hilden Bürgerbüro öffnet diesen Samstag

Das Bürgerbüro öffnet erneut zusätzlich am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 12 Uhr seine Türen und bietet Termine zur Beantragung von Pässen und Personalausweisen an. Das teilte eine Stadtsprecherin jetzt mit. „Auch alle anderen terminfreien Anliegen können an der Servicetheke des Bürgerbüros bedient werden, wie beispielsweise die Abholung der bestellten Reisedokumente“, hieß es weiter.