Idee für Hilden : FDP regt Wasserstoff-Tankstelle für Hilden an

Hilden Mit einem Antrag möchte die FDP das Thema Wasserstoff auf die politische Agenda setzen. Die Stadt soll prüfen, ob sie ihre Nutzfahrzeug-Flotte auf Wasserstoff umrüsten kann.

„Nutzfahrzeuge wie Transporter, Lkw oder Baufahrzeuge tragen bauartbedingt in besonderem Maße zu den Schadstoffemissionen aller Kraftfahrzeuge bei. Fahrzeuge dieser Art eignen sich nicht oder nur bedingt zum Betrieb mit einem Elektromotor“, erklärt FDP-Fraktionschef Rudolf Joseph. Die Region „Düssel.Rhein.Wupper“ entwickle sich zu einer Modellregion für die Herstellung und den Einsatz von Wasserstoff. „Hilden als zentral gelegene Gemeinde dieser Region sollte sich hier bereits frühzeitig positionieren und von den Möglichkeiten profitieren“, so Joseph weiter.

Die nächst-gelegene Wasserstoff-Tankstelle befindet sich übrigens in Düsseldorf-Reisholz direkt neben Ikea. Es ist aktuell die einzige in der Landeshauptstadt. Auch in Ratingen gibt es eine Wasserstoff-Tankstelle. In ganz Deutschland sind es mehr als 100. Nur wenige Hersteller haben bislang Autos mit einer Brennstoffzelle als Energielieferant im Angebot.