Kostenpflichtiger Inhalt: Erstes Konzept liegt vor : FDP erwägt Umweltspur für Hilden

Eine Umweltspur wie in Düsseldorf – diese Idee hat die FDP für die Berliner Straße in Hilden ins Gespräch gebracht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Hilden Um den Radverkehr in Hilden zu stärken, fordern die Liberalen ein Radfahrkonzept. Erste Ideen haben sie auch schon. So können sie sich eine Radstation im Bahnhof und eine Umweltspur an der Berliner Straße vorstellen.