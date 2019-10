Hilden : FDP nominiert einstimmig Pommer

Hilden Die FDP hat den parteilosen Bürgermeisterkandidaten für die Wahl 2020 aufgestellt.

CDU, FDP, Grüne und Bürgeraktion verzichten 2020 auf einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten und werben gemeinsam für die Wahl des parteilosen Claus Pommer. Das ist ein politisches Novum in Hilden. Bislang hatten sich nur die Parteivorstände für Pommer ausgesprochen. Jetzt haben die liberalen Mitglieder Pommer als Spitzenkandidaten nominiert – einstimmig: „Gemeinsam mit Dr. Pommer sehen wir die Chance, die Politik in Hilden zukunftsfähig zu gestalten. Eine nachhaltige Haushaltspolitik, Wohnraumplanung und ein aktiver Klimaschutz sind nur einige Themen, welche wir in der kommenden Legislatur bestreiten wollen.“