Corona-Lage im Kreis Mettmann : Fast 1200 Neuinfektionen an einem Tag

Kreis Mettmann Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an, ebenso die Inzidenz. Sie liegt wieder im vierstelligen Bereich. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Freitag.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Freitag 4479 Infizierte erfasst, 1169 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 507 (+112; 124 neu infiziert), in Haan 254 (+69; 75 neu), in Heiligenhaus 145 (+58; 60 neu), in Hilden 552 (+137; 137 neu), in Langenfeld 622 (+176; 176 neu), in Mettmann 392 (+94; 101 neu), in Monheim 489 (+137; 134 neu), in Ratingen 580 (+144; 137 neu), in Velbert 709 (+193; 200 neu) und in Wülfrath 229 (+49; 51 neu). Der Kreis meldet für Freitag 1195 Neuinfektionen. (Abweichungen können durch zuvor falsch zugeordnete Fälle entstehen.)