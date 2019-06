Hilden : Familienbefragung in Hilden: Stadt verlängert Abgabefrist

Hilden (RP) Seit Anfang Juni läuft die Familienbefragung der Stadt Hilden unter dem Motto „Gesund aufwachsen in Hilden“. Sie richtet sich an alle 3547 Haushalte mit Kindern unter elf Jahren. Die ursprüngliche Abgabefrist für die Fragebögen wird um zwei Wochen bis zum 12. Juli verlängert.

Das teilte die Stadt jetzt mit. Dazu schreibt das Amt für Jugend, Schule und Sport die Familien in diesen Tagen erneut an. Die Fragebögen können in den Kindertagesstätten, Grundschulen und an weiteren öffentlichen Plätzen abgegeben sowie portofrei in jeden Briefkasten geworfen werden.