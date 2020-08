Familienbericht 2020 : Familien-Finanzen: 59 % sind zufrieden

Badespaß im Hildorado: In 46 Prozent der Hildener Familien leben zwei Kinder unter 18 Jahren. 41 Prozent sind Ein-Kind-Familien. Foto: Stadtwerke Hilden

Hilden Kommunalpolitiker sollten mehr auf die „vergessene Mitte“ achten, empfiehlt Manfred Güllner, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Familien sind der Kern unserer Gesellschaft. Wie ist es um ihre Finanzen bestellt? Antworten gibt die Hildener Familienuntersuchung 2020.

Der aktuelle Familienreport des Bundesfamilienministeriums 2017 (erscheint nur alle drei Jahre) zählt 8,1 Millionen Familie mit minderjährigen Kindern in Deutschland. 53 Prozent mit einem, 36 Prozent mit zwei Kindern. 5,5 Millionen Eltern sind miteinander verheiratet, 843.000 leben ohne Trauschein zusammen und dazu gibt es noch 1,6 Millionen Alleinerziehende (darunter 1,5 Millionen Frauen). Die Mehrheit empfinde ihre wirtschaftliche Lage als gut bis sehr gut. Das (bedarfsgewichtete) Nettoeinkommen von Familien mit minderjährigen Kindern lag 2014 bei fast 22.000 Euro (2004: 18.000 Euro). Zum Vergleich: Kinderlose Paare erzielten 27.811 Euro (2004: 23.122 Euro).

In Hilden sind 41 Prozent der Familien Ein-Kind-Familien. In 46 Prozent leben zwei Kinder unter 18 Jahren: Das ist deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. 90 Prozent der Hildener Eltern mit Kindern unter elf leben als Ehepaar zusammen – weit mehr als im Bundesdurchschnitt. Die verbliebenen zehn Prozent sind in Hilden alleinerziehend. Ihre Zahl hat im Vergleich zu 2009 um 4 Prozent abgenommen.