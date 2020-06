Hilden : Falsche Polizisten betrügen 95-jährige Hildenerin

Hilden Ein Mann und eine Frau haben sich am Mittwoch (10. Juni 2020) im Hildener Norden als Beamte der Hildener Kriminalpolizei ausgegeben und so Zutritt zur Wohnung einer 95-jährigen Hildenerin verschafft. Die beiden Trickbetrüger entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Gegen 15 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau in normaler Straßenkleidung an der Wohnungstür der alten Dame. Sie gaben vor, im Rahmen von Ermittlungen für die Hildener Kriminalpolizei die Wohnung der Seniorin betreten zu müssen. Dabei hielten die beiden der Seniorin einen „Ausweis“ vor. Die 95-jährige Hildenerin ließ das Duo daraufhin in ihre Wohnung. Als die beiden später die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus verließen, stellte die Hildenerin fest, dass ihr zwei Ringe gestohlen worden waren. Daraufhin rief sie bei der echten Polizei an, wo der Schwindel aufflog. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei im Umfeld der Anschrift der 95-Jährigen keine verdächtigen Personen mehr antreffen.