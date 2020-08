Hilden : Grundschüler warten auf Corona-Testergebnis

Ein Schüler der Grundschule Schulstraße ist vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. 34 Kinder und drei Erwachsenen befinden sich seitdem in Quarantäne. Foto: Tobias Dupke

Hilden Bereits am Samstag hat das Gesundheitsamt die Schüler und Erzieher der Grundschule an der Schulstraße getestet, die mit dem Corona-positiven Jungen Kontakt hatten. Noch liegen die Ergebnisse nicht vor. Kita-Kinder werden am Dienstag getestet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gesundheitsamt und Stadt warten auf die Ergebnisse des Reihentests, der nach einem Corona-Fall in der Grundschule an der Schulstraße angeordnet worden ist. Am Samstag sind laut Kreissprecherin Tanja Henkel alle Kinder und eine Erzieherin getestet worden – bei zwei weiteren Erzieherinnen war bereits am Donnerstag klar, dass sie sich nicht infiziert hatten. Das Ergebnis der anderen Tests soll wahrscheinlich bis Dienstag vorliegen.

Seit Mittwoch stehen in Hilden eine Klasse und Schüler aus zwei OGS-Gruppen sowie drei Erzieherinnen vorsorglich unter Quarantäne. Ein Schüler des Grundschulverbundes Schulstraße war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dort dauert die Quarantäne voraussichtlich bis Ende der kommenden Woche, erklärte Jugenddezernent Sönke Eichner. Voraussetzung sei, dass in der Zwischenzeit keine weitere betroffene Person bei einem noch durchzuführenden Reihentest positiv getestet wird. Übrigens stehen nur die Kinder unter Quarantäne, weil die Eltern keinen direkten Kontakt zu dem Schüler hatten.

„Dank der Hygienekonzepte der Schulen ist es möglich, dass in solch einem Fall nur einzelne Klassen beziehungsweise OGS-Gruppen unter Quarantäne gestellt werden und wir nicht die ganze Schule schließen müssen“, erklärt Sönke Eichner.

Am Samstag teilte die Stadt mit, dass auch eine Mitarbeiterin der Kita Rappelkiste an der Augustastraße positiv getestet worden sei. Insgesamt stehen laut Verwaltung 60 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren sowie 13 Erzieher und Küchenkräfte unter Quarantäne. Dieser Test soll laut Jugend- und Schuldezernent Sönke Eichner am Dienstag stattfinden. Zwei bis drei Tage später liegt in der Regel das Ergebnis vor.

Andere Verdachtsfälle gibt laut Eichner momentan nicht. Damit hat sich der Verdacht an einer anderen Hildener Grundschule nicht bestätigt.

(tobi)