Auf dem Rad von Hilden nach Sizilien „Mich kann nichts mehr aufhalten“

Dass es nicht immer nur schön werden würde, wusste die junge Frau schon, als sie sich in Hilden auf ihr Rad schwang. „Ich war keine 50 Kilometer gekommen, da ist mit eine Speiche gerissen.“ Solche Momente seien für die Hildenerin die größte mentale Herausforderung. „Die Momente, in denen nicht alles nach Plan läuft, sind für mich die schwierigsten.“ Ihr Ratschlag, der sich nicht nur aufs Fahrradfahren anwenden lässt: allen Emotionen Platz einzuräumen. „Es darf sich auch mal alles richtig scheiße anfühlen“, meint sie. „Dann darf man auch mal am Straßenrand sitzen und heulen.“ In solchen Situationen versuche sie Schritt für Schritt weiterzumachen. Man dürfe nicht an die nächsten 25 Schritte oder 5000 Höhenmeter denken. „Ich denke jetzt auch nicht an Sizilien, sondern an den nächsten Tag.“