Unfall in Hilden : Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin

Die Verletzte wurde in ein Krankhaus gebracht. Foto: dpa

Hilden Die Fahrradfahrerin war am Dienstagvormittag mit ihrem E-Bike an der Berliner Straße in Hilden unterwegs. Nach der Berührung mit dem Auto stürzte sie und verletzte sich schwer.

Schwer verletzt worden ist eine 65 Jahre alte Fahrradfahrerin, die am Dienstag mit einem Auto zusammengestoßen und dabei gestürzt ist. Das teilte die Polizei mit.

Der 52 Jahre alte Autofahrer wollte demnach gegen 9.50 Uhr von der Marie-Colinet-Straße rechts in die Berliner Straße einbiegen. Als er dabei mit seinem BMW langsam in den Einmündungsbereich einfuhr, schaute er nach eigenen Angaben nur nach rechts.

„Dadurch nahm er einer 65-jährigen Hildenerin die Vorfahrt, welche mit ihrem türkisfarbigen E-Bike der Marke Pegasus Solero den auf der Berliner Straße befindlichen Schutzstreifen für Radfahrende in Richtung Düsseldorfer Straße befuhr“, erklärte ein Polizeisprecher.

Bei der leichten Berührung verlor die 65-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden an Fahrrad und BMW auf mehrere Hundert Euro.

(tobi)