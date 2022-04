Helfen in Hilden : Fahrerteam der Hildener Tafel sucht Verstärkung

Hilden Wer hat Zeit und Lust, anderen Menschen zu helfen? Die Tafel in Hilden sucht ehrenamtliche Fahrer und Beifahrer für die beiden Kühlfahrzeuge.

Wer also an einem oder mehreren Tagen in der Woche vormittags ein paar Stunden Zeit spenden möchte und gerne in einem Team arbeitet, ist bei der Hildener Tafel herzlich willkommen. Wer interessiert ist, meldet sich beim SKFM Hilden unter Telefon 02103 20195 oder per E-Mail unter info@skfm-hilden.de. Ansprechpartner sind Michael Jürgens, Koordinator der Tafelfahrer, oder Hubert Bader, Geschäftsführer SKFM Hilden.