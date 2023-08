Polizei meldet Subaru in Hilden touchiert – Fahrer flüchtet

Die Schäden an der hinteren linken Fahrzeugseite sind deutlich zu sehen: Am Dienstag, 22. August, hat ein Unbekannter auf der Straße "Mühlenhof" in Hilden zwischen 11 und 11:45 Uhr mit seinem Fahrzeug einen parkenden blauen Subaru XV touchiert. Laut Polizei entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Hinweise per Telefon: 02103 / 898-6410,.