Hilden : Innenstadt lockt mit Antikem und Büchern

Hilden Zwei zeitgleiche Veranstaltungen bieten den Besuchern genügend Gelegenheit zum Stöbern.

An dem Wochenende 2. und 3. November erstreckt sich nicht nur der 41. Büchermarkt über die Mittelstraße, gleichzeitig findet am 3. November auch der Fabry Antik - und Trödelmarkt statt - wegen des Büchermarktes aber nur auf dem Abschnitt zwischen Bismarckstraße und dem Alten Markt, und es ist Verkaufsoffener Sonntag.

Wie gewohnt bieten beim Antik- und Trödelmarkt zahlreiche Händler, Trödler und Privatpersonen von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an. Neuware sucht man aber verglich, stattdessen gibt es allerhand an Kunst und Krempel, Altes wie Modernes, Schönes wie Kurioses, das neue Besitzer sucht - von praktischen Haushaltsgegenständen bis zu dekorativen Accessoires, Möbeln, Spielzeug und Raritäten. Der Antik- und Trödelmarkt findet auf Wunsch vieler Händler statt. Dabei handelt es sich um die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Mittlerweile ist der Fabry-Markt eine feste Institution in Hilden. Seit 2011 wird er von Bea Reinecke-Denker drei bis viermal im Jahr in der Fußgängerzone organisiert.