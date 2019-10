Hilden : Goya und „Die Schrecken des Krieges“

Zum 30-jährigen Bestehen des Hildener Fabry-Museums gibt es ab 3. November eine neue Ausstellung.

2020 jährt sich die Entstehung der ersten Grafiken von Francisco de Goya aus der Serie „Die Schrecken des Krieges“ zum 200. Mal. Die Arbeiten entstanden als Reaktion auf die napoleonische Besatzung in Spanien – eine Invasion, die 1807 begann und bis 1814 andauerte. Zum 30-jährigen Bestehen bietet das Hildener Wilhelm-Fabry-Museum eine neue Ausstellung, die am Sonntag, 3. November, eröffnet wird

„Die verhängnisvollen Folgen des blutigen Krieges gegen Bonaparte in Spanien“ hielt der Maler Goya in 80 Aquatinta-Radierungen fest. In seinen Bildern nimmt er keine Partei, sondern veranschaulicht die menschliche Brutalität in archetypischer Form. Somit stehen diese existenziellen Szenen stellvertretend für alle Kriege und erscheinen in ihrer darstellerischen Kraft nahezu zeitlos und beklemmend aktuell. Sie zeigen abgründige Verhaltensmuster menschlichen Handelns in extremen Situationen.