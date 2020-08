Ausstellung im Fabry-Museum Hilden : Spannende Vorträge nehmen die Maus unter die Lupe

Hilden Gleich zwei spannende Vorträge mit der Maus im Mittelpunkt bietet das Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, im September an. Dort läuft momentan die Ausstellung „Danke, Maus!“.

Professor Dieter Birnbacher vom Institut für Philosophie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf spricht „Von Mäusen und Menschen – Tierversuche aus Sicht der Tierethik“ am Donnerstag, 10. September, 19.30 Uhr. In Deutschland ist im Jahr 2018 an mehr als zwei Millionen Tieren geforscht worden. Der Großteil davon, 1,37 Millionen, entfällt auf Mäuse. Diese Zahlen sorgen immer wieder für Kontroversen – in der Ethik wie in der Politik. Die Debatte um die Zulässigkeit und die Grenzen von wissenschaftlichen Tierversuchen ist allerdings keine neue Debatte. Sie wird spätestens seit dem 17. Jahrhundert geführt. In der europäischen Ethik wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein dem Menschen nicht nur eine Sonderstellung, sondern eine Alleinstellung als Gegenstand moralischer Berücksichtigungs­würdigkeit zugewiesen. Inzwischen gelten leidensfähige Tiere als um ihrer selbst willen schützenswert.