Bildungsprojekt in Hilden : Sie vermitteln Kindern Heimatgeschichte

Hilden Rotarier fördern schon im zweiten Jahr ein besonderes stadtgeschichtliches Projekt zwischen dem Fabry-Museum und dem Grundschulverbund Schulstraße. Im Fasslager der Kornbrennerei wurden jetzt Ergebnisse präsentiert.

Bei dem Projekt verfolgt Thomas Bernhardt, Grafiker und seit Gründung der Düsseldorfer Geschichtswerkstatt 1987 eine Art „Historiker von unten“, ein Konzept der geschichtlichen Wahrnehmung und Erforschung des unmittelbaren Lebensumfelds. „Ich sehe gerade in der Zusammenarbeit von Schule und städtischer Kultureinrichtung ein hervorragendes Vehikel, mit den Kindern so eine Art Heimatkunde zu erstellen“, sagt Bernhardt, der mit der Wilhelm-Busch-Schule und dem Stadtarchiv bereits ein vergleichbares Projekt realisiert hatte.

Stolpersteine vor den Häusern von durch die Nazis zwangsenteigneten und vielfach ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Neben dem veränderten Stadtbild schlägt Bernhardt auch immer wieder den Bogen zur industriellen Entwicklung der Stadt, angefangen beim Denkmal für Carl Hasbach, dem letzten Heimweber in Hilden , bis hin zum Unternehmen von Paul Spindler, der, wie ein aufmerksamer Rotarier anmerkte, auch der Gründer des Rotary Clubs in Hilden war.

Die industrielle Entwicklung Hildens bekam einen enormen Schub durch den Anschluss an das Eisenbahn-Netz am 10. November 1874, denn Unternehmen konnten nun sowohl benötigte Rohstoffe problemloser herbeischaffen, als auch ihre hergestellten Produkte einfacher an Abnehmer liefern. Die elektrifizierte Straßenbahn, die von Düsseldorf kam und sich dann „An der Gabelung“ in zwei Richtungen teilte, sorgte dafür, dass sich die Mobilität der Menschen erhöhte und die benötigten Arbeitskräfte Hilden besser erreichen konnten.