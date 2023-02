Wilhelm-Fabry-Museum Hilden Medizingeschichte künstlerisch dokumentiert

Den Tod, als Mensch getarnt, der am Ende doch gnadenlos über seine Opfer hinwegreitet, zeigen die sechs Blätter von Alfred Rethels „Ein Todtentanz“, wobei das letzte Blatt des berittenen Todes von Dominik Hebestreit als temporäres Kunstwerk an die Museumswand gesprüht wurde. Auch die Pest – der schwarze Tod – darf in der neuen Ausstellung nicht fehlen. Der Künstler Ottmar Hörl widmete sich bei seiner Installation den Überträgern dieser verheerenden Krankheit: den Ratten. Doch zeigt er sie nicht furchterregend und abscheulich, sondern in goldenem Glanz. Auch betitelt er sie als „Schlossratten“, was ihrem Ruf als ekelerregendes Ungeziefer konträr entgegensteht.