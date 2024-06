Viele Aktionen im Museum Fabry-Fest für die Feuerwehr

Während Kenner des Museums und Geländes die Zeit bis zum Theaterstück und der Versteigerung am ersten sonnigen Sommertag mit guter Musik, einem Happen, einem Getränk und einer guten Unterhaltung überbrücken, nutzen Neulinge die Zeit, um sich umzuschauen. Angelockt durch das Fest, strömen an diesem Nachmittag neue Gesichter in den Innenhof, bemerkt auch die Museumsleiterin: „Das ist besonders erfreulich.“ Erst zum dritten Mal feiert das Museum das Sommerfest im Rahmen von Wilhelm Fabrys Geburtstag am 25. Juni.