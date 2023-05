Feuerwehr Hilden nach Tat in Ratingen „Wo alle wegrennen, müssen wir hinrennen“

„Wir fahren in Hilden durchschnittlich ein- bis zweimal am Tag zu solchen Einsätzen raus“, sagt Lierenfeld. Das Stichwort „Hilflose Person hinter verschlossener Tür“ gehöre mittlerweile zum Berufsalltag. Die Tat in Ratingen werde im Hinterkopf bleiben, glaubt er. „Wir werden das Personal, dass die Wohnung betritt, auf ein Minimum reduzieren“, sagt er. Aber am Ende handele es sich um eine Berufsrisiko: „Wo alle wegrennen, da müssen wir hinrennen“, sagt er. Seine Kolleginnen und Kollegen gehen grundsätzlich mit einer gesunden Vorsicht und Respekt an alle Einsätze heran. Wer aber eine kriminelle Absicht habe, ließe sich nicht aufhalten. Lierenfeld hofft nun auf schnelle Ermittlungen und geht dann davon aus, dass es im Kreis Mettmann eine Aufarbeitung der Ereignisse geben wird.