Hilden: Experten suchen Gaslecks

Hilden Die Stadtwerke Hilden lassen ihre Leitungen kontrollieren.

Im Hildener Norden zwischen Westring und Hochdahler Straße fast bis hinunter zur Stadtmitte sind in den nächsten Tagen Gaslecksucher im Auftrag der Stadtwerke Hilden unterwegs. Routinemäßig laufen sie jedes Jahr im Frühling das Gashochdrucknetz im gesamten Stadtgebiet und ein Viertel des Hildener Niederdrucknetzes mit Spezialgeräten ab, die jeden Hauch von Gasgeruch anzeigen. Diese Überprüfung dient dem Schutz vor Leitungsschäden und damit auch der Versorgungssicherheit der Hildener.

Insgesamt 95 Kilometer ist die Strecke in diesem Jahr lang. Sie mit den Messgeräten abzulaufen dauert von Mitte Mai bis voraussichtlich Mitte Juni, abhängig von trockenem Wetter. In der Regel werden sehr wenige Leckagen geortet, denn das Netz der Stadtwerke Hilden ist gut gepflegt. Aufgespürte Lecks werden je nach Kategorie kurzfristig oder bis zum Herbst behoben. Die Gasrohrnetzüberprüfung wird in Zusammenarbeit mit der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH durchgeführt. Die speziell geschulten Mitarbeiter können sich durch den Dienstausweis der Netzgesellschaft sowie ein Berechtigungsschreiben der Stadtwerke Hilden ausweisen.