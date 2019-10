Hilden : Experten erklären die Welt der Pilze im Stadtwald

Hilden Wer die heimische Welt der Pilze kennenlernen möchte, sollte an dieser Exkursion teilnehmen.

Pilze sind das Thema einer VHS-Exkursion am Sonntag, 27. Oktober, in den Hildener Stadtwald. Die Teilnehmer werden das artenreiche Vorkommen von Großpilzen in den Waldbereichen überwiegend unter Rotbuchen, Waldkiefern, Eichen und Birken sowie auf einer Waldwiese und an totem Holz untersuchen.