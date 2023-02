Runder Tisch in Hilden Experten beantworten Fragen zur Energiekrise

Welche Förderungen gibt es? Was passiert, wenn ich die Abschläge für Gas oder Strom nicht mehr zahlen kann? Wie kann mir der SKFM, wie die Verbraucherzentrale helfen? Solche Fragen können die Teilnehmer der Stadtteil-Konferenzen zum Thema Energie den Experten auf dem Podium stellen. Am Montagabend startete die Reihe von insgesamt fünf Veranstaltungen im Bürgertreff an der Lortzingstraße (für den Hildener Norden), am Dienstagabend ging es im Josef-Kremer-Haus an der Schulstraße (Mitte) weiter. Es folgen noch drei weitere Energie-Konferenzen in den Stadtteilen Ost, West und Süd.