Gesundheit : Experten beantworten Fragen zum Thema Demenz

Zu einer Demenzberatung laden das Wohn- und Pflegezentrum Stadt Hilden und das städtische Seniorenbüro für Mittwoch, 12. Juni, ein. Das Team der Beratungsagentur informiert im Wohn- und Pflegezentrum an der Hummelsterstraße 1 in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr in persönlichen Gesprächen über die Krankheit und zeigt Hilfsmöglichkeiten für Angehörige und Betroffene auf. Die Einzelberatungen sind kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.