Schreck in der Fußgängerzone : Exhibitionist in die Psychiatrie eingewiesen

Hilden Ein offenbar geistig verwirrter und unter Betäubungsmitteln stehender Mann aus Solingen hat sich am Sonntag in der Hildener Fußgängerzone entblößt.

(pec) Familien mit Kindern und jede Menge weitere Passanten waren in der Hildener Fußgängerzone unterwegs, als sich am Sonntagnachmittag gegen 16.25 Uhr, plötzlich ein Exhibitionist vor einer Gaststätte am Markt zeigte – „in schamverletzender Art und Weise“, wie die Polizei jetzt mitteilte. Die Ordnungshüter, die von Zeugen alarmiert worden waren, konnten den 31-jährigen Mann aus Solingen auch bereits wenige Minuten später auf der Richrather Straße überprüfen. Dabei habe sich der offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Mann nicht nur sehr stark geistig verwirrt gezeigt, sondern auch zunehmend aggressiv, heißt es dazu im Polizeibericht. Deshalb wurde er festgenommen und ärztlich begutachtet. Diese führte zur Zwangseinweisung des Mannes in eine psychiatrische Einrichtung. Ungeachtet dessen leitete die Hildener Polizei ein Strafverfahren gegen den 31-jährigen Solinger ein.