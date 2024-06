Polizei in Haan ermittelt Exhibitionist an mehreren Orten aufgetaucht

Es war nicht der einzige Vorfall an diesem Abend: Die Polizei war eine Stunde zuvor zu einem ähnlichen Einsatz in die Berliner Straße gerufen worden. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie einer ähnlichen Personenbeschreibung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt, heißt es seiner Pressemitteilung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung sei der Exhibitionist jedoch nicht angetroffen worden. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: zwischen 17 und 20 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln. Die Polizei fragt: Wer hat den Mann im Bereich zwischen der Nordstraße und der Überfelder Straße beobachtet oder kann andere Hinweise geben, die die Ermittlungen unterstützen? Die Polizei Haan nimmt Hinweise jederzeit unter der Telefonnummer 02129 / 9328 - 6480 entgegen.