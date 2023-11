Kirchlicher Dienst in Hilden „Seelsorge ist die hohe Kunst des Zuhörens“

Menschen in schwierigen Lebenslagen zur Seite stehen, ob zu Hause, im Krankenhaus oder in den geschützten Räumen des Seelsorgedienstes – dieser Aufgabe stellen sich jedes Jahr aufs Neue rund 85 ehrenamtliche Helfer der Evangelischen Kirchengemeinde. In Senioreneinrichtungen oder im Krankenhaus fehlt oft die Zeit für Gespräche und Zuwendung. Der Seelsorgedienst berät hier. Er steht Menschen aber auch in schwierigen Lebenssituationen zur Seite.