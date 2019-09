Hilden : Evangelische Gesamtschule wird zur Wilhelmine-Fliedner-Schule

Luise Fliedner (86), Enkelin von Theodor Fliedner und letzte Lehrerin des Lyzeums der Kaiserswerther Diakonissen in Hilden, bei der Grundsteinlegung des Schulneubaus in Hilden am 2. Juli 1960. Foto: Stadtarchiv Hilden. Foto: Christoph Schmidt/Stadtarchiv Hilden

Hilden (ilpl) Die Evangelische Gesamtschule Hilden hat einen neuen Namen: Sie heißt jetzt „Wilhelmine-Fliedner-Schule“. Sie übernimmt damit den Namen der im Juli dieses Jahres ausgelaufenen Realschule der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Der Name erinnert an Wilhelmine Fliedner, die 1861 die erste evangelische Schule in Hilden gründete, damals als reine Mädchenschule. Die Namensänderung wird in einem Festgottesdienst am Freitag, 13. September, um 10 Uhr in der Hildener Friedenskirche vollzogen.