Gärtnern in Hilden : Permakultur im Nachbarschaftsgarten

Hilden Die evangelische Erwachsenenbildung legt hinter dem Familienzentrum der Diakonie am Martin-Luther-Weg einen Nachbarschaftsgarten an. Darin wird nach einem nachhaltigen Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau gearbeitet.

Bei warmem Spätsommerwetter treffen sich die leidenschaftlichen Gärtnerinnen zum letzten Workshoptag im Nachbarschaftsgarten der Evangelischen Kirchengemeinde am Martin-Luther-Weg. Die Sonne strahlt vom Himmel und im Garten versuchen imposante Sonnenblumen das Gleiche aus immerhin drei Metern Höhe. „Die „Vorfahren“ stehen in meinem Garten, und aus deren Samen sind dann bereits als „Enkel“ diese hier gewachsen“, erklärt Anja Schmitz, Referentin des Projekts Nachbarschaftsgarten, und ist bereits mitten im Thema Permakultur, nach deren Vorgaben das kleine Paradies hinter dem Familienzentrum der Diakonie als ökologischer Lernort gepflegt und auch bewirtschaftet wird. Hervorgegangen ist der Garten aus einem Konzept der Evangelischen Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirchengemeinde Hilden.

„Es ist beispielsweise so, dass wenn die Tomaten im Hochbeet beschnitten werden, die Triebe im Beet einfach liegen gelassen werden, was zwar nicht ordentlich aussieht, aber den Pflanzen hilft, Feuchtigkeit zu speichern“, so Anja Schmitz. „Auch haben die Kinder die Samen für Radieschen und Rucola selbst heraus gepult“, ergänzt Martina Jüntgen-Huber, die die „Wühlmäuse“ betreut, eine Eltern-Kind-Gartengruppe, die sich montags nachmittags trifft und bei der gelegentlich sogar auch Großeltern mitmachen.

Für Kinder besonders spannend ist das „Wurm-Theater“. Zieht man zwei Jute-Vorhänge am Kompost-Korb hoch, wird der Blick auf die Aktivität von Regenwürmern frei, wie sie Kompost in Humus verwandeln. „Zum Effizienz-Gedanken gehört auch“, dass beispielsweise der Kräutergarten in Küchennähe angelegt wird“, so Daniela Klein, ebenfalls Referentin beim Familiengarten.