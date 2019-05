Hilden/Haan : Europawahl: Was Wahlkämpfer und Wähler bewegt

HIlden Haan Wie war der Wahlkampf? Welche Themen haben die Bürger interessiert. Die RP hat Parteienvertreter aus Hilden und Haan befragt.

Peter Groß, Vorsitzender der CDU Hilden, hat Europa-Wahlkampf am Stand gemacht. Sein Eindruck „Das grundsätzliche Interesse ist da“. Einwanderung, Was bringt uns Europa?, Bürokratie-Koloss Brüssel, und Was ist mit unserem Wohlstand?: Das seien die Themen gewesen, die die Wähler bewegten. Groß hofft, dass die Europäische Volkspartei am Ende die Nase vorn haben wird.