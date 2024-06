Ergebnisse der Europawahl im Kreis Mettmann Starke CDU auch in Hilden und Haan

Dort ist man mit dem Ergebnis von 11,7 Prozent offensichtlich zufrieden. Ratsherr Marlon Buchholz räumte am frühen Sonntagabend ein, dass er mit diesem Abschneiden nach den vergangenen Wochen (mit dem Ärger um den AfD-Spitzenkandidaten für NRW) nicht gerechnet hatte. Bei seiner Analyse blickte er auch in die Nachbarstaaten Österreich und Niederlande, in denen Parteien aus dem rechten Spektrum hohe Stimmanteile gewonnen hatten. „Für diese Ergebnisse gibt es einen Grund“, erklärte der Hildener und nannte ein hohes Maß an Gewalt in vielen europäischen Städten. Auch in Hilden sei das Problem zu beobachten.