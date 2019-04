Hilden : 3200 EU-Bürger dürfen am 26. Mai mit abstimmen

Hilden In Hilden sind bei der Europawahl am 26. Mai mehr als 3200 Bürger der Europäischen Union wahlberechtigt, wenn sie mindestens 18 Jahre alt sind und sich bis 5. Mai ins Wählerverzeichnis eingetragen haben.

Ende Mai findet in der Europäischen Union die neunte Direktwahl des Europäischen Parlaments statt, in Deutschland am Sonntag, 26. Mai. Wer in einem anderen EU-Land gemeldet ist, aber seit mindesten drei Monaten in Deutschland lebt, kann sowohl in seinem Heimatland als auch am aktuellen Wohnsitz wählen.