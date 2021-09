Mitgliederversammlung stellt Weichen : Europa Union Haan vor Generationswechsel

Nach seiner Pensionierung als Kulturamtsleiter setzte Europa-Unions-Vorsitzender Fritz Köhler die Organisation des Weinfestes und des französischen Marktes in Vereinsregie fort. Unser Archivbild aus dem Jahr 2017 zeigt ihn zusammen mit Jacques Schuler und Beatrice Delorme (Organisation des frz. Marktes). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Vorsitzende Fritz Köhler und mehrere Vorstandsmitglieder treten nicht mehr zur Wahl an. Jetzt muss der Verein sich neu aufstellen.

Die 1982 gegründete Europa Union, Stadtverband Haan (seit 2019 ein eingetragener Verein), wird bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. September (18 Uhr in den Friedrichstuben bei Sofie, Friedrichstraße 20), einen historischen Generationswechsel vornehmen. Denn nach 15 Jahren steht Fritz Köhler als Vorsitzender aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Weitere langjährige Vorstandsmitglieder treten aus Altersgründen ebenfalls nicht mehr zur Wiederwahl an.