Politiker stellen sich den Fragen der Bürger Debatte über europäische Fragen in der Wahlarena

Vor der Wahl zum 10. Europäischen Parlament vom 6. bis zum 9. Juni möchte die Volkshochschule Hilden/Haan in Kooperation mit der Europa-Union Haan Politikern zu drängenden Fragen zur Rolle der Europäischen Union und ihrer Zukunft auf den Zahn fühlen. Geplant ist eine Veranstaltung unter dem Titel Wahlarena. Es soll drei Gesprächsrunden unter der Beteiligung von Politikern geben, bei denen sich die Bürger einbringen können. Los geht es am Montag, 13. Mai, ab 18 Uhr im Forum Dieker Carré, Dieker Straße 69 in Haan. Fortgesetzt wird die Wahlarena am folgenden Tag zur selben Uhrzeit an der Volkshochschule in Monheim (Tempelhofer Straße 15) und zum Abschluss am Donnerstag, 16. Mai, ab 18 Uhr im alten Ratssaal des Bürgerhauses an der Mittelstraße in Hilden.