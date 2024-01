EU-Mittel gehen nach Hilden und Haan Vereine erhalten finanzielle Mittel für Digitalisierung

Um an die Förderung zu gelangen, musste ein Bürokratiemonster geschaffen werden, teilte Michael Weigerding, Geschäftsführer des Kreissportbundes mit. „Viele Vorgaben der EU mussten für die Projektförderung ,Digitalisierung gemeinnütziger Sportorganisationen in NRW’ eingehalten, viele Nachweise eingereicht werden.“ Nach anfänglichem großen Andrang hätten schließlich 131 Vereine und Stadtsportverbände die Förderung in Anspruch genommen. Sie investierten unter anderem in Notebooks, Serversysteme, Speichermedien, Videokonferenzsysteme und Kameras. Sogar eine digitale Schießanlage wurde angeschafft. Eine Hürde: Die Vereine mussten für alle Investitionen in finanzielle Vorleistung treten.