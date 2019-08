Hilden : Sie ist die neue Pfarrerin für den Norden

Pfarrerin Esther Pippig wird am 1. September offiziell in ihr Amt eingeführt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Esther Pippig tritt die Nachfolge von Pfarrer Udo Pickshaus in der evangelischen Friedenskirche an. Die 37-Jährige hält in einem Festgottesdienst am 1. September, 15 Uhr, ihre Antrittspredigt. Wir haben sie vorher schon einmal besucht.

Von Ulrike Schmidt

„Oh, so eine junge Frau!“ Diesem Erstaunen wird die neue Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde wohl noch öfter begegnen. Seit dem 1. August ist Esther Pippig offiziell die neue Seelsorgerin an der Friedenskirche und Nachfolgerin von Pfarrer Udo Pickshaus, der in den Ruhestand ging. Zusammen mit dem Ehepaar Annette Braun-Wolf und York-Peter Wolf wird sich die 37-Jährige zukünftig um die Gemeinde im Norden Hildens kümmern. Am Sonntag, 1. September, wird sie offiziell in ihr Amt eingeführt.

Die Strecke, die sie von ihrem Arbeitszimmer zur Kanzel bewältigen muss, ist erstaunlich kurz, weil sie nur durch zwei Türen vom Pfarrhaus zur Friedenskirche getrennt lebt. Dafür war der Bildungsweg, den diese Frau bis zur ihrem Ziel führte, ziemlich lang. Schon deshalb, weil ihr Vater evangelischer Diakon war, „und wir ganz viel umgezogen sind.“, erzählt sie nicht ohne Stolz auf ihre Herkunft aus einem von christlichen Werten geprägten Elternhaus.

Info Amtseinführung mit festlichem Gottesdienst Esther Pippig wird in einem Festgottestdienst am Sonntag, 1. September, 15 Uhr, in der Friedenskirche, Molzhausweg 2, in ihr Amt eingeführt. Neben der Reformationskirche (Stadtmitte) und der Erlöserkirche (St. Konrad-Allee, Süd) ist die Friedenskirche im Norden die dritte Kirche der evangelischen Gemeinde in Hilden. Das Gemeindezentrum betreuen neben Esther Pippig ihre Kollegen Yorck-Peter Wolf und Annette Braun-Wolf. Kontakt: Esther Pippig, Schumannstraße 18, Telefon 02103 9634822, E-Mail: esther.pippig@ekir.de

Esther Pippig wird am 28. September 1981 in Berlin geboren. Sie hat noch eine ältere Schwester, die mittlerweile in Hilden lebt, und zwei jüngere Geschwister. Ein Pflege-Kind vervollkommnete die Familie. Die Mutter begleitete als Sozialpädagogin viele Freizeiten. „Wir haben in Niedersachsen gelebt, später im Rheinland. Seit dreißig Jahren sind meine Eltern in Hamm ansässig.“ Dort machte Esther im Jahr 2001 Abitur. Und zwar an einem altsprachlichen Gymnasium, was bedeutet, dass sie Latein und Griechisch von der Pike auf lernte.

Schon in Klasse Fünf stand für sie fest: „Ich möchte mal Pfarrerin werden.“ Direkt nach der Schulzeit fühlte sie sich dafür jedoch nicht reif genug. „Deshalb habe ich eine Ausbildung als Krankenschwester begonnen.“ Sie sei mit dieser Arbeit sofort bei den Menschen gewesen. „Erst der Körper, dann der Geist“, hat sie gedacht. Sie wisse deshalb heute, was Leiden heißt. Im Oktober 2004 begann Esther ihr Theologie-Studium in Münster. Dabei kam noch Hebräisch als Fremdsprache hinzu und nach Studienort-Wechseln nach Marburg und Berlin machte sie 2010 Examen. Menschen, die Gottes Wort verkünden wollen – gleich welcher Konfession sie angehören – haben anschließend noch viel Lehrzeit vor sich. In Esthers Fall: Zweieinhalb Jahre Vikariat in Bottrop. Dann ein zweites Examen 2012 in Bielefeld. Anschließend wurde die damals noch nicht verheiratete Frau in den zur Ausbildung gehörenden „Entsendungsdienst“ von der westfälischen Landeskirche auf eine Vakanz nach Minden geschickt, „wo ich zunächst eine 75-Prozent-Stelle eingenommen habe.“

Sie wurde schließlich dort in der St.-Markus-Kirchengemeinde ordiniert und begann 2014 ganz offiziell ihren Pfarrdienst. Zu dem gehören – dort wie jetzt auch in Hilden – neben den Sonntags-Gottesdiensten auch Andachten in Gemeindegruppen wie der Frauenhilfe, Kindergärten oder Seniorenkreisen. Amtshandlungen wie Trauungen, Taufen und Beerdigungen werden von einer Pfarrerin ebenso erwartet wie persönliche Seelsorge-Besuche bei Senioren-Geburtstagen, Kranken und Menschen in Not.

Letzteres ist für die Neue im kirchlichen Norden keine Hürde, weil sie eben keine „Berührungsängste kennt“. Außerdem weiß sie ihren Ehemann, Martin, einen Pflegepädagogen, an ihrer Seite. Er stammt aus Mühlheim, beide lernten sich in Ratingen kennen. „Irgendwann war klar, dass wir zusammen ins Rheinland ziehen wollten.“ Spätestens als Sohn Emil 2016 zur Welt kam und „wir lernten, dass es sehr schwer ist, ohne Familie klar zu kommen.“

Da traf es sich gut, dass die Schwester mit einem Lehrer-Kollegen verheiratet ist und von der vakanten Stelle in Hilden wusste. Esther habe dann eine ganz normale Bewerbung eingereicht und ihre Gastpredigt am 1.September des vergangenen Jahres gehalten. Es gab zwölf Mitbewerber – Esther bekam die Zusage. Vorher war auch noch ein Kolloquium bei der Rheinischen Landeskirche zu absolvieren.