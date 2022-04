Hilden : Espresso Perfetto eröffnet im Mai

Espresso Perfetto kommt nach Hilden: Yasmin Aztout eröffnet das Café aller Voraussicht nach Anfang Mai. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden In den Räumen des ehemaligen Café Karnstedt werden bald italienische Kaffeespezialitäten angeboten. Die Neueröffnung ist laut den Betreibern im Frühsommer geplant.

Die Fenster sind verdeckt, der Blick ins Innere versperrt. Ein Geheimnis ist es aber trotzdem nicht, die Botschaft steht in großen Lettern an der Front: In Hilden eröffnet ein Café von Espresso Perfetto. In den sozialen Netzwerken freuen sich viele Nutzer über die Neueröffnung, die laut den Betreibern im Frühsommer geplant ist.

Mit italienischen Kaffeespezialitäten möchte Yasmin Aztout unterstützt von ihrem Mann Hilden erobern. Die beiden sind Franchise-Nehmer und stammen gebürtig aus der Itterstadt. Yasmin Aztout arbeitet seit zwölf Jahren bei Espresso Perfetto in Düsseldorf und macht sich nun in den ehemaligen Räumlichkeiten des Cafés Karnstedt am Eingang der Mittelstraße am Fritz-Gressard-Platz selbstständig. Dort wird sie die Kaffeespezialitäten nicht mit neumodischen Kaffeeautomaten, sondern mit einer Siebträger-Maschine aus dem Jahr 1961 zubereiten.

Die Eröffnung soll Anfang Mai stattfinden, trotz einiger Lieferengpässe soll der Termin gehalten werden. An einem Samstag soll der Premieren-Kaffee für die Gäste zubereitet werden. Momentan werden unter anderem die Lüftungsschächte und die Technik erneuert. 140 Quadratmeter stehen am Ende zur Verfügung. Während in Düsseldorf auch Espressomaschinen verkauft werden, konzentrieren sich die Betreiber in Hilden auf den Café-Betrieb. Neben Kaffee soll es auch italienisches Gebäck geben.

Espresso Perfetto wurde 1999 von Musa Ibis in Düsseldorf gegründet. Er fing als Reparateur von Espresso-Maschinen an. Nach und nach stellte er Kontakte zu den italienischen Herstellern her und verkaufte die Maschinen auch. Später kamen die beliebten Cafés dazu. Heute gibt es rund 30 Filialen in sieben Ländern. Auf der Internetseite des Unternehmens finden sich Geschäfte in Kairo, Wien, Istanbul und sogar in Köln.

1997 war das Café Karnstedt in die Räumlichkeiten am Fritz-Gressard-Platz gezogen, nachdem die Haaner Konditorenfamilie 1984 ihre Filiale zunächst an der Mittelstraße eröffnet hatte. Im vergangenen Jahr schloss Café Karnstedt in Hilden für immer. „Es treibt einem die Tränen in die Augen, denn das Café läuft noch immer super gut, aber hier gibt es momentan keine Perspektive“, sagte der Konditormeister anlässlich der Schließung im RP-Gespräch.