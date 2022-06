Café in Hilden : Espresso Perfetto eröffnet am Samstag

Yasmin Aztout-Oualkadi macht sich mit dem Café selbstständig. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit etwa einem Monat Verspätung soll Espresso Perfetto an diesem Samstag eröffnet werden. Die Arbeiten hätten am Ende einfach länger gedauert, als ursprünglich geplant.

Eigentlich wollte Yasmin Aztout-Oualkadi bereits Anfang Mai das Espresso-Perfetto-Café an der Mittelstraße/Fritz-Gressard-Platz eröffnen, doch die Arbeiten haben länger gedauert, als geplant. Am Samstag, 4. Juni, soll es aber soweit sein: Im ehemaligen Café Karnstedt werden ab diesem Tag italienische Kaffeespezialitäten angeboten, teilte die Betreiberin mit.

Die Handwerker haben in den vergangenen Wochen und Monaten im und am Gebäude gewirbelt, unter anderem die Lüftungsschächte sowie die Technik erneuert und die Fassade auf Vordermann gebracht. 140 Quadratmeter stehen am Ende zur Verfügung. Während in Düsseldorf auch Espressomaschinen verkauft werden, konzentrieren sich die Gastronomen in Hilden auf den Café-Betrieb. Neben Kaffee soll es auch italienisches Gebäck geben.

Espresso Perfetto wurde 1999 von Musa Ibis in Düsseldorf gegründet. Er fing als Reparateur von Espresso-Maschinen an. Nach und nach stellte er Kontakte zu den italienischen Herstellern her und verkaufte die Maschinen auch. Später kamen die beliebten Cafés dazu. Heute gibt es rund 30 Filialen in sieben Ländern. Auf der Internetseite des Unternehmens finden sich Geschäfte in Kairo, Wien, Istanbul und sogar in Köln.

1997 war das Café Karnstedt in die Räumlichkeiten am Fritz-Gressard-Platz gezogen, nachdem die Haaner Konditorenfamilie 1984 ihre Filiale zunächst an der Mittelstraße eröffnet hatte. Im vergangenen Jahr schloss Café Karnstedt in Hilden für immer. „Es treibt einem die Tränen in die Augen, denn das Café läuft noch immer super gut, aber hier gibt es momentan keine Perspektive“, sagte der Konditormeister anlässlich der Schließung im RP-Gespräch.

Yasmin Aztout arbeitet seit zwölf Jahren bei Espresso Perfetto in Düsseldorf und macht sich nun in den ehemaligen Räumlichkeiten des Cafés Karnstedt am Eingang der Mittelstraße am Fritz-Gressard-Platz selbstständig. Dort wird sie die Kaffeespezialitäten nicht mit neumodischen Kaffeeautomaten, sondern mit einer Siebträger-Maschine aus dem Jahr 1961 zubereiten, hieß es.

(tobi)