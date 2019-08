Hilden : Es gibt noch Karten für Turnier des U17-Nationalteams

Vom 5. bis zum 9. September spielen die Stars von morgen in Hilden und Wülfrath. Karten gibt es ab zwei Euro.

Für alle Partien gibt es noch Tickets (bsp. unter https://ticketportal.dfb.de): Deutschland – Belgien am Donnerstag, 5. September, 18 Uhr, auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch in Hilden, Deutschland – Italien am Samstag, 7. September, 15.30 Uhr, im Lhoist Sportpark in Wülfrath, Deutschland – Israel am Montag, 9. September, 11 Uhr, in Hilden.