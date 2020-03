Erstes Corona-Opfer in Hilden : 76-Jähriger mit Vorerkrankung stirbt an Folgen von Covid-19

Mehr als 300 Menschen im Kreis Mettmann sind positiv auf das Coronavirus getestet worden (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Hilden Ein 76-Jähriger aus Hilden, der an einer langjährigen Atemwegserkrankung gelitten hat, ist an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben. Damit ist er der erste Patient, der in Hilden der neuen Krankheit erlegen ist.

Seit Samstag ist es traurige Gewissheit: Auch in Hilden ist ein Mensch durch das Coronavirus gestorben. Wie der Kreis am Nachmittag mitteilt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 76-Jährigen, der an einer langjährigen Atemwegserkrankung gelitten hat.

„Heute hat uns die schreckliche Nachricht erreicht, dass nun auch in Hilden ein Mensch an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben ist. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft und Trost für die kommende Zeit. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl“, teilt Bürgermeisterin Birgit Alkenings via Twitter mit.

Der Hildener ist der vierte Todesfall im Kreis Mettmnn, bei dem das Coronavirus nachgewiesen wurde. Zuvor waren ein Haaner, ein Velberter und ein Ratinger gestorben. Alle litten laut Kreis an Vorerkrankungen und waren älter als 70 Jahre.

Als Sachstand für Samstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 305 Corona-Erkrankungsfälle und 513 Verdachtsfälle. In Erkrath gibt es 33 Erkrankte, in Haan 23, in Heiligenhaus 3, in Hilden 21, in Mettmann 32, in Langenfeld 48, in Monheim 17, in Ratingen 52, in Velbert 63 sowie in Wülfrath 13.

„Nach wie vor gilt, dass davon ausgegangen werden muss, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum Einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum Anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden“, erklärte Kreissprecherin Tanja Henkel.

(tobi)