Hilden : Der Monat Mai beginnt mit einem Mega-Wochenende

Die Modenschau auf dem alten Markt ist stets ein Hingucker - auch mit orthopädischen Strümpfen. Foto: Stadtmarketing Hilden

Hilden Weinfest, Modenschau, Blumenmarkt und jede Menge Live-Musik werden Tausende in die Hildener Innenstadt ziehen.

Der erste von vier Einkaufssonntagen in diesem Jahr verspricht gleich ein Riesen-Event. Alle Jahre wieder, am ersten Maiwochenende präsentiert sich die Stadt mit vielfältigsten Veranstaltungen, einem bunten Programm aus Musik, Kultur, Gastronomie, Unterhaltung und Verkauf. Alle City-Parkhäuser sind geöffnet, dennoch raten die Veranstalter, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren. Den Auftakt bietet bereits am Freitag, 3.Mai, ab 15 Uhr das Weindorf auf dem Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz: sieben Winzer aus Rheinhessen, Pfalz und Mosel stellen ihre neuesten Weine vor. „Die Buden werden wieder einen Außenkreis bilden, in der Mitte stehen Tische und Bänke und selbstverständlich darf gute Livemusik nicht fehlen“, erklärt Veranstalter Georg Ott: „Wir freuen uns riesig, dass etwa der Monheimer Profimusiker Roger Schüller mit seiner Band „2nd Hand“ uns für Freitag zugesagt hat. Schüller war übrigens Sänger und Bassist bei den Lords.“ Auch dabei: die Hildener Band JAF – JensAndFriends – am Samstag und am Sonntag sowie die italienische Combo „San Marino“ aus Köln.

Am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag 5. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr bietet der Blumenmarkt eine großen Auswahl an Pflanzen und Informationen rund um die Themen Haus, Garten, Renovierung und Handwerk. „Damit die Kleinen nicht zu kurz kommen, bieten wir auch in diesem Jahr die begehbaren Bälle, ein Karussell und ein Bungee-Trampolin an“, informiert Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand: „Ein Clown wird durch die Mittelstraße ziehen und ein Programm für die Kindern anbieten.“

Info City-Parkhäuser sind auch Sonntag geöffnet Parkhaus am Rathaus 371 Stellplätze. Parkhaus Nove-Mesto-Platz 225 Stellplätzen. Parkhaus Südstraße 128 Parkplätze. Parkhaus am Kronengarten 302 Stellplätze Itterkarree 320 Plätze City-Parkhaus 127 Stellplätze.

Bereits im dritten Jahr beteiligt sich auch die Musikschule am Samstag an dem „Aktivwochenende“ des Stadtmarketing, nutzt dazu die Bühne vom Frühlingsfest auf dem alten Markt. „Es ist eine schöne Möglichkeit der Öffentlichkeit, sich einen Eindruck von unserer Vielfältigkeit zu verschaffen“, freut sich Musikschulleiterin Eva Dämmer: „Der Termin passt auch insofern hervorragend, als dass wir genau eine Woche später unseren Tag der offenen Tür haben.“ Die Erwachsenenband „Another time“ präsentiert rund 1,5 Stunden ihr umfangreiches Repertoire. Pop- und Jazzsänger zeigen ihr Können nur in Begleitung eines Keyboarders. Das junge Sinfonie-Orchester „Sinfonietta“ spielt klassisch, ein Mandolinen-Quartett und ein Saxophon-Trio runden das Programm ab. „Wir sind vor Ort mit einem Infostand“, fügt Eva Dämmer an, „dort kann man sich auch bei Interesse an einem Instrument beraten lassen.“