Gesundheitstag : Erster Gesundheitstag Haus Horst

Erstmals wurde im Wohnstift Haus Horst ein Gesundheitstag für Mitarbeiter angeboten. Sowohl Pflegepersonal als auch Kollegen aus der Verwaltung nahmen zahlreich davon Gebrauch und ließen ihren Rücken scannen, schlüpften in einen Altersanzug und probierten sich durch gesunde Mittagssnacks – die bessere Alternative zum schnellen Imbiss.Die tägliche Belastung des Pflegepersonals ist schon nicht ohne, sagt Wohnstiftleiterin Ute Frank-Hesse.

„Es ist ein anspruchsvoller Beruf, der kognitiv viel abverlangt, mit viel Verantwortung einhergeht und auch körperlich anstrengend ist.“ Obwohl es mittlerweile viele Alltagshelfer gibt, wie Aufstehhilfen oder elektrische Deckenlifter um bettlägerige Bewohner zu bewegen, langjährige Pflegekräfte klagen nahezu alle – früher oder später – über Rückenschmerzen. Deswegen erfreute sich beim ersten Gesundheitstag für Mitarbeiter im Haus Horst der sogenannte Back-Check besonders großer Beliebtheit.

Eingespannt in ein metallisches Konstrukt wird die Muskel-Dysbalance gemessen. Was viele nicht wissen: Ist die Bauchmuskulatur deutlich stärker als die Rückenmuskulatur oder umgekehrt, schmerzt der Rücken. Auch Petra König, kaufmännische Angestellte in der Verwaltung von Haus Horst, leidet immer wieder mal an der Volkskrankheit Nr. 1 und staunte daher nicht schlecht über das Ergebnis ihres Back-Checks: Ihre Bauchmuskeln sind stärker ausgeprägt, als die des Rückens. Mehr Rückentraining sei angebracht, riet ihr der Fachmann im Gespräch. „Angemeldet bin ich im Fitnessstudio, nur gehe ich kaum hin“, sagte sie schmunzelnd. Spazieren gehe sie dagegen regelmäßig. Auf die Idee, den schmerzenden Rücken zu trainieren, wäre sie von alleine aber nicht gekommen, gesteht sie. „Wenn etwas schmerzt, versucht man es ja nicht zusätzlich zu belasten.“

Auch das Pflegepersonal nutzte die diversen Module, etwa einen Altersanzug, der die Bewegung und Sinne im Alter simuliert. Eine schwere Gangart, verschwommene Sicht und eine dumpfe akustische Kulisse begleiteten eine Mitarbeiterin, die schwer atmend im Raum umherstapfte. „Oh Gott, ich will nie alt werden“, stöhnte sie. Julia Sassenrath, stellvertretende Pflegedienstleiterin, nutzte den Gesundheitstag ebenfalls, um einige Tipps für den Alltag mitzunehmen. „Prophylaxe ist schließlich die beste Medizin“, fasste sie ihre Motivation zusammen.

Qualifiziertes Pflegepersonal zu finden ist heutzutage nicht einfach. Das weiß Wohnstiftleiterin Ute Franke-Hesse, obwohl sich die Seniorenresidenz mitten im Grünen in einer sehr kommoden Situation befindet: Rund 170 Mitarbeiter hat das Haus. „Damit liegen wir leicht über dem üblichen Personalschlüssel.“ Grund für die gute Besetzung, unterstreicht die Leiterin, seien unteranderem die guten Arbeitsbedingungen in Haus Horst, die längst nicht in jeder Pflegeeinrichtung zu finden seien. „Wir arbeiten im Zwei-Schicht-System mit Dienstzeiten an jedem zweiten Wochenende.“ Und zu den guten Bedingungen gehöre auch die Pflege, Vorsorge und Wertschätzung des eigenen Personals. Immer wieder würden kleinere Workshops für Mitarbeiter angeboten, erzählt die Leiterin, Entspannungskurse oder Rückentrainings etwa. Weil der Gesundheitstag einen guten Anklang fand, werde er sicherlich wiederholt.