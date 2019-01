Hilden: Erster Gegenkandidat zu Alkenings steht

Hilden Die Stadtchefin strebt eine zweite Amtszeit an – Claus Munsch von der „Allianz für Hilden“ will das verhindern.

Birgit Alkenings (SPD) ist seit 2014 Bürgermeisterin der Stadt Hilden. Die aktuelle Legislaturperiode endet erst nach sechs Jahren statt wie sonst nach fünf Jahren. Hintergrund: Die Wahltermine und Amtsperioden der Bürgermeister und Landräte werden wieder mit denen der Stadträte gekoppelt. Ab 2020 werden auch die Bürgermeister und Landräte am Tag der Kommunalwahl gewählt. Wann die Wahl im kommenden Jahr stattfindet, ist noch unklar. Die Wahlperiode läuft am 31. Oktober aus. Birgit Alkenings hatte erst am Donnerstag erklärt, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Wenn die Bürgermeisterin die Integration der Flüchtlinge in Hilden als größten Pluspunkt bezeichne, unterschlage sie geflissentlich, „dass dieser Erfolg nicht auf ihrem Mist gewachsen, sondern der Arbeit des ehemaligen städtischen Beigeordneten Reinhard Gatzke zu verdanken ist“, kritisiert Munsch. Der Vertriebsleiter eines großen deutschen Unternehmens will in den kommenden Monaten die Schwächen der Stadtchefin gezielt aufzeigen – sei es nun in der Wirtschafts-, Sozial- oder Wohnungsbaupolitik: „Hilden muss mehr für die Bürger tun.“