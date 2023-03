Auf der Mittelstraße in Hilden Erster Büchermarkt des Jahres lädt zum Stöbern ein

Neben Büchern boten einige Aussteller außerdem Schallplatten oder Grafiken an. Kerstin Daras nahm mit ihrem Antiquitätenversand bereits zum zweiten Mal am Büchermarkt teil: „Ich finde es toll, wenn sich ganz junge Menschen alte Bücher kaufen. Eben hatte ich Kunden, die waren mit der Schule noch nicht fertig und haben ihr Taschengeld gleich mehrfach umgedreht, um sich die Grafiken zu kaufen“, erzählte sie. Auf dem Büchermarkt war die Antiquitätenhändlerin nur am Samstag, denn für Sonntag hatte der Wetterbericht Regen angekündigt und „Papier und Wasser vertragen sich nicht“, sagte Daras. Andere Anbieter schützten ihre Ware durch ein Zelt vor einem möglichen Wetterumschwung.